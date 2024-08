KOSMILINE PEEGELDUS Äikesetormid, uputused ja virmalised sel suvel: rahutud ilmaolud võivad jätkuda

Nimelt on ookeanide valitseja, vetejumal ning illusioonidemeister Neptuun viibinud sodiaagiringi kriitilises lõpukraadis (29° Kalades) alates 4. maist (kuhu see jõudis meie elude jooksul esimest korda) ning jääb sinna kuni 3. septembrini. See on harukordselt pikk aeg kriitilises kraadis viibimiseks, kuid kuna Neptuun pöördus just selles sodiaagiringi punktis retrograadseks, sai see võimalikuks.