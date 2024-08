PÄEVAHOROSKOOP 15. august: Lõvil tasuks tempot maha võtta, Neitsil saab aga täna tehtu tulevikus tasutud

Vajadusel on võimalik tõsised teemad jutuks võtta, ka rahaasju arutada ning tähtaegu paika panna. Sind kuulatakse hoolega.

Töiste asjade planeerimine õnnestub hästi. Oled kahe jalaga maa peal ning paned paika ajakava, millest on võimalik kinni pidada.

Näe vaeva selle nimel, et homme oleks elu kergem, kenam ja külluslikum. Praegu tehtu saab tulevikus tasutud.

Ei tasu peljata kohustusi, mille täitmine on igavavõitu. Tee esmalt ära asi, mis on sinu arvates tüütu, pärast on nii hea olla!