PÄEVAHOROSKOOP 14. august: Sõnni energiatase on üle keskmise, Kaljukits töötab aga pühendunult ja intensiivselt

Energiatase on kahtlemata üle keskmise, sind valdab tegutsemistahe. Äriasjus võid teha julge käigu, mis toob ilmselt edu.

Auahnust on sul tubli annus. Oled valmis tööl pingutama, aga ootad, et teised sulle selle eest valjust aplodeerivad. Kipud end ülehindama.

Töötad pühendunult ja intensiivselt, sind võivad tabada erilised ideevälgatused. On tähtis, et tööpingest vabanemiseks aktiivselt puhkaksid.

Öeldakse, et julge pealehakkamine on pool võitu ja et kaugele jõuab see, kes julgeb mõelda suurelt. Oma piiride tunnetamine on siiski vajalik.