Neile, kes on näinud filmi või lugenud Colleen Hooveri samanimelist romaani, on teada, et «Ei iial enam» tumedam külg on koduvägivald. Olgugi et Hooveri romaan, mis ilmus 2016. aastal, oli enam kui kaks aastat The New York Timesi parimate raamatute nimekirjas, pälvis see kriitikat eelkõige just koduvägivalla kajastamise puhul, vahendab Hollywood Reporter. Vägivaldne suhe abikaasade vahel pöörati raamatus positiivseks ning seda kujutati, hiljem ka selle turunduskampaanias, hoopistükkis romantilisena.