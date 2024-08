STARDIPÜSTOLIST VINTRAUDSENI «Kustkohast neid püsse nii palju on tulnud?» Suve jooksul leitud relvad ootavad omanikke

Suvega on Eestis teiste asjade hulgas leitud ka rohkelt relvi, mis on pannud inimesi huvi tundma, kust need välja on tulnud. «Leidrelvi tuleb aeg-ajalt ikka ette ning nende leidude suurusjärk on aastast aastasse suhteliselt sama,» ütles Põhja prefektuuri lubadegrupi juht Marten Ingel.