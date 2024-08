«See on täiega nõme!» NBA staarmängija käitumine ajas Grete Griffinil kopsu üle maksa

Ameerikas elava eestlanna Grete Griffini jaoks ei ole staarielu võõras. Nimelt on Grete abielus USA endise profisportlase Robert Griffiniga, kelle nimi ei ole paljudele ameeriklastele võõras. Pärast profikarjääri lõppu on Grete abikaasa olnud teleekraanil ning nad on paarina koos käinud ka suurejoonelistel punase vaiba üritustel.