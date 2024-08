ÜLEVAADE Tartuffi publik eelistas Eesti filme: milline linateos valiti publiku lemmikuks?

Tartuffi juht tänas publikut ja ütles, et filmihuvilistest tulvil raekoja plats paneb korraldajate silmad särama. «Ma kahtlustan, et statistika järgi on filmikunst jõudnud sinna, kus sellest saadakse enamasti osa kodusel diivanil koos kaaslasega või kassi paitades. Tartuffi võlu seisneb aga selles, et see tuletab meelde, kui oluline on, et filmilood saaksid lahti rulluda just rohkearvulise publiku ees, et hoida ja säilitada millegi suure koos kogemise tunnetust,» sõnas Kudu.