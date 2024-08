TASUB TEADA Olukord võib minna üle võlli: eriti puudutab see neid inimesi

14. augustil kell 15.21 läheb täpseks Marsi-Jupiteri ühendus Kaksikutes 16°40’ , kuid selle mõju võib olla tajutav juba paar päeva enne ja pärast. Kui need kaks tuleplaneeti kohtuvad õhumärgis, võivad olukorrad, kus suur roll on sõnadel ja kommunikatsioonil, väga suureks paisuda ning üle käte minna.

Suhtlemine muutub impulsiivseks ja kannatamatuks ning ühelt poolt võimendatakse sõnu üle, aga teiselt poolt võimendub ka reaktsioon, mis nendele sõnadele tuleb. Et Kaksikute tähemärki valitsev Merkuur on parajasti retrograadne ning planeedimustri Saatusesõrme tipus (sellele viitamas Neptuun ja Pluuto), võivad kõneaineks olla vanad lahendamata küsimused. Ent sekka võivad tulla alateadlikud hoiakud, hinnangud ja ka hirmud, mis muul ajal on rohkem varjus.