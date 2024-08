SODIAAGISOSINAD Läheneme väga ettearvamatule täiskuule: võib saabuda nii ehmatusi, kui ka üllatusi

Soovitused nädalaks

Sel nädalal ära proovi millestki läbi suruda ega kaldu impulsiivsele tegevusele.

Pingelistes olukordades on parem isegi taanduda ja olukorda kõrvalt jälgida.

Usalda, et saabuvad takistused ja üllatused üritavad suunata sind tegelikult õigele rajale.

Nädalakaardid: Sauade kümme ja Mõõkade neli

Sauade kümme. Foto: Shutterstock

Mõõkade neli. Foto: Shutterstock

Need kaks kaarti koos loovad huvitava kontrasti, kus ühel pool on koormus ja vastutus, teisel pool aga vajadus puhata ja taastuda. See sobib ideaalselt kokku meie sellenädalaste planeediseisudega, kui ühelt poolt Jupiter ja sõbrad tahaksid edasi liikuda, aga teiselt poolt loob Saturn takistusi ja Uraan loobib üllatusi.

Sauade kümme sümboliseerib rasket koormat, vastutust ja kohustuste kandmist. See kaart viitab sellele, et võid tunda end ülekoormatuna – sa oled võtnud liiga palju ülesandeid enda kanda. On oluline meeles pidada, et kõike ei pea kandma üksi ja vajadusel tuleb otsida abi või delegeerida oma ülesandeid.

Mõõkade neli seevastu kutsub sind puhkama ja taastuma. See kaart viitab vajadusele võtta aeg maha, et laadida oma vaimseid ja füüsilisi patareisid. Kui oled end kurnatuse äärele viinud, on Mõõkade neli märk sellest, et on aeg peatuda, hinge tõmmata ja taastuda enne edasiliikumist.

Niisiis, sel nädalal katsu teha nii vähe kui võimalik või vähemalt tee aeglaselt ja mõõdutundeliselt. Kui vähegi võimalik, lükka edasi asju, mis vajavad rohkem energiat. Taastu, hinga, mediteeri. Elu annab sulle võimaluse hinnata prioriteete ümber. Leia viis, kuidas enda koormat kergendada ning piisavalt puhata.

Kuu on tühikäigul Neljapäeval kell 19.51–20.51 (Kuu siseneb Kaljukitse) Laupäeval kell 23.43 – pühapäeval kell 00.45 (Kuu siseneb Veevalajasse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Saturn on retrograadis 29. juunist kuni 15. novembrini. Neptuun on retrograadis 2. juulist kuni 8. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Merkuur on retrograadis 5. kuni 29. augustini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta