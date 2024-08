«On õige, et liiklusvälised tegevused suure liiklussagedusega riigiteedel peaksid toimuma tipptundide väliselt, kus nende tegevustega kaasnev mõju on kõige väiksem sujuva autoliikluse toimimiseks,» möönis Magus, kuid lisas, et sellest olenemata ei oleks saanud hommikul kohe liiklust sisemisele sõidurajale lubada, kuna seal oli õnnetusjärgse mootoriõli jääke.