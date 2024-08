«MINE METSA, VALIJA!» Mis on saanud justiits- ja digiminister Liisa Pakosta valimislubadusest?

«Mine metsa, valija, sest mina istutan iga endale antud hääle eest ühe uue noore puu,» lubas Liisa Pakosta loetud päevad enne Euroopa Parlamendi valimisi. Valimisedu naist ei saatnud, aga kokku sai Eesti 200 alla kuuluv Pakosta 383 häält. Uurisime justiits- ja digiminister Pakosta kõmulise sõnavõtu järel, mitu nendest pea 400 häälest on poliitik metsa minekuks istutanud. «Lubadus saab kindlalt ka täidetud,» märkis Pakosta Elu24-le ja lisas: «Pealegi on see seda tüüpi lubadus, mille [...] kulusid ei pea maksumaksja oma taskust kinni maksma.»