VIDEO Kuuuurijast tuntuks saanud kuldse südame ja kätega Heino Kalm on endiselt hapras seisus

Saatejuht sõitis mõlemal korral mehele külla ning uuris, kuidas too elab. Juba esimese saatega kogus rahvakeeli hambahaldjas Heino tuntust oma headusega. Kui muidu maksab Eestis keskmiselt uue hamba panemine või ülesehitamine kuni 1100 eurot, siis heatahtlik Heino meisterdas hamba valmis kõigest 35 euroga. Mees ütleb, et neid inimesi on kohutavalt palju, kes vaevlevad hammaste puudulikkuse käes. Eriti palju on juhtumeid seoses perevägivallaga. Lisaks sellele, et mees meisterdab inimestele pärleid suhu, on ta ka pillimees. Täpsemalt mängib vanataat kitarri.