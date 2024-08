MEELEOLUKAS GALERII Lauri Saatpalu kontsert pani Suure Haapsalu kodukohvikute päevadele ilusa punkti

Perekond Aljaste võttis üritusest osa juba eelmisel aastal ja ka tänavu oli kogu pere vahva ettevõtmisega seotud. Üritust korraldas ja toitusid valmistasid lausa kolm põlvkonda: vanaema, vanaisa, nende kolm last ja üksteist lapselast.

Igaühele oli antud oma ülesanne, kes valmistas burgereid, kes kebabi ning maiasmokkadele isegi minipannakaid. Menüü oli nii laialdane, et kõike vast keegi ära proovida ei jõudnudki. Veelgi vahvam oli see, et kogu toitlustus toimus toidutalongidega, mis hoidis ära pikkade järjekordade tekkimise.