VIDEO «Nagu oleks ise olnud kümnevõistleja!» Keili Sükijainen meenutab lõbusat apsakat, mis teda «Olümpiastuudio» otse-eetri ajal tabas

Sükijainen selgitab, et enim jäid talle meelde just pikad tööpäevad, kus sai omadele kaasa elatud. «Meil kõigil olid pöidlad ja varbad pihus,» ütleb Sükijainen. Ka Mart Mardisalu jaoks olid kõik 16 olümpiapäeva omamoodi kihvtid. «Vabandust väljenduse pärast, aga k***di kahju on, et see läbi sai...»