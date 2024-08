NÄDALAPROGNOOS Nädalalõpp kujuneb väga rahutuks: ees on ootamatuid takistusi, pöördeid ja üllatusi

Kuutsükli esimene veerand on täitunud ning hakkame lähenema täiskuule Veevalajas, mis saabub järgmisel esmaspäevaõhtul. Et seekordne täiskuu saab olema eriti intensiivne ja raputav, võidakse tunda suuremat rahutust juba alates eesolevast nädalavahetusest.

Tuleb tõdeda, et ees on katsumusterohke nädalalõpp, mil võib saabuda mitmesuguseid piiranguid, takistusi ja ootamatusi. Kõige targem on püüda tegutseda aeglaselt ja järelemõeldult ning kindlasti mitte impulsiivselt.

Teisipäevast neljapäevani kujuneb taevas uuesti aspektimuster Saatusesõrm, mille tipus on retrograadne Merkuur – sama seis tekkis ka 25. – 27. juulil (selles mõjus toimus ka olümpiamängude avatseremooonia). Asjad ei pruugi hästi voolata ning tekib ebamugavaid olukordi, millega on vaja lihtsalt kohaneda. Planeediseisud peegeldavad, et kui kolmapäeva paiku midagi liiga suurelt ette võtta, saabuvad kiiresti tagasilöögid.

Muude taevaseisude taustal on lähenemas Jupiteri kvadraat Saturniga, mis läheb täpseks küll alles 20. augustil, kuid räägib maailmas toimuvate sündmuste kohta juba praegu. Siin kujunevad käärid ootuste-lootuste ja reaalsuse vahel. See seis sunnib ennast kokku võtma, sest plaanid ei anna loodetud tulemusi. Päevakorras võivad olla majanduslikud pinged ja takistused. Jupiteri-Saturni aspekt on seotud eriti ühiskondliku ja poliitilise eluga ning viitab, et on tekkinud vajadus süstemaatilisteks muutusteks.

Isiklikus plaanis toob see samuti takistusi, kuid seeläbi aitab jõuda arusaamisele, mis on meie jaoks päriselt oluline. See aitab näha, mida tegelikult on vaja teha.