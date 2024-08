VAU! Rahalõhnaline pidu läbi mitme korruse ning puldiga juhitavad WC-potid: Tallinnas avati maailma üks eksklusiivseimaid kasiinosid

Nädalavahetusel Tallinna uude kasiinosse tulnud seltskond oli väga kirju. Alustades Eesti staaridest, äriinimestest ja lõpetades maailma rikkuritega. Ning kusjuures: kasiino on nii salapärane, et seal ei tohi teha ühtegi pilti. Kuid tuleb välja, et see polegi vaid kasiino. Lisaks leiab majast nii fine dining restorani, viskibaari, sigaritoa, lounge'i ja isegi väikese ööklubi, peagi on valmimas veel ka butiikhotell. Tallinlanna, kel õnnestus reede õhtul kasiinot külastada, kirjeldab seda Elu24-le ülivõrdes.