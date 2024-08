VIDEO Maailma parim maratonijooksja jõudis Pariisi olümpiamaratonil finišisse eriti üllataval moel

39-aastasel Kipchogel tekkisid 10. augusti maratonil probleemid, ta kõndis ja siis sai aru, et ta ei saa edasi joosta. Kahekordsele olümpiakullamehele jõudis 31. kilomeetril järele võistluse viimane, 42-aastane Mongoolia maratoonar Ser-Od Bat-Ochir, teatab Daily Mail .

Kipchoge oli esimesed kümme kilomeetrit juhtpositsioonil ja jäi poolel teel teistest jooksjates maha umbes minutiga. Ta oli üks kümnest jooksjast, kes ei suutnud lõpetada. Hiljem selgus, et kuulsal maratoonaril lõi nii tugev valu selga, et see tegi edasi jooksmise võimatuks.