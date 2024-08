Sandra Sillamaa võttis vastu sportliku väljakutse: hakkasime naljatama, et lähme ja mida õhtu edasi, seda rohkem see tunne tekkis

«Eile ka pärast triatloni rääkisime, et me tegelikult võiksimegi sellises vormis olla, et kui sul tuleb selline spontaanne mõte, siis see ei jää selle taha, et su füüsiline vorm ei võimalda seda teha,» mõtiskleb Sillamaa. Täispikka triatloni ta enda sõnul ilmselt ette võtta ei kavatse, küll aga soovitab ta säärast spordikogemust kõigile. «Ma arvan, et inimesele, kes teeb vähegi sporti, on see täiesti tehtav!»