PÄEVAHOROSKOOP 12. august: Ambur valmistub igaks sammuks põhjalikult, Veevalajal on palju jõudu

Hea aeg vaimse töö tegemiseks. Sinu mõttekäigud on loogilised, pealegi suudad sa päris kenasti ka nii-öelda ridade vahelt lugeda.

Sul jagub enesekindlust ja tegutsemisjulgust, ent see võib sind tormakaks muuta. Pidurda hoogu, enne tegevusse sööstmist mõtle plaanid läbi.

Sul on lihtne leida mõttekaaslasi. Võimalik, et mõni autoriteetne isik satub sinu ideedest vaimustusse ning on valmis sulle abiks olema.