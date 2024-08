«Meie väike printsess on saabunud!» Mac Tuvi ja Sonja Malinen said teise lapse

«Meie väike printsess on saabunud. Teine elu parim päev,» kirjutab Sonja Instagrami postitatud video juurde.

Sonja kohtas Monika Tuvi poega Maci 17-aastaselt ja nad mõlemad soovisid saada lapsevanemateks juba noores eas. «Hirmu pere loomise ees meil ei olnud, sest teadsime vara, et soovime üsna noorelt pere luua ning aeg ja õige kaaslane said sellele määravaks,» on Sonja varem Elu24-le öelnud.