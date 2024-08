ELA NAGU MÕISAHÄRRA Riik pani müüki legendaarse Liberty mõisakompleksi

Kümme aastat tagasi pidas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) presidendi kantseleiga läbirääkimisi, et kolida riigipea residents Vabaõhumuuseumi lähedal asuvasse Liberty mõisa. Presidendid seda aga soovinud pole ning nüüd on riik pannud mõisakompleksi enampakkumisele.