KLÕPSUD «Vau, nagu ookeani ääres!» Hiiumaa rannas püüdsid pilku vägevad lained

Ristna asub Hiiumaal Kõpu poolsaare tipuosas Kalana küla territooriumil, see on Hiiumaa kõige läänepoolseim paik.

Kui mandril elavatele inimestele võivad nii suured lained tunduda erakordsena, siis Erik räägib, et selliseid laineid tuleb ikka ette. «Selleks on vaja tugevat edelatuult ja edelatuul on üsna sage,» ütleb ta lisades, et juulis olid samasugused lained. «Iga suvi on ja sügisel on lained veelgi suuremad, aga siis pole suvitajaid neis hüppamas,» lisab ta.