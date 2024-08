HEATEGU Põlva proua korjas hommikul metsast seeni ning kinkis need ära

Milla ütles Elu24-le, et seente vastu tundis huvi üle kümne inimese. «Kes esimesena vastas, see saigi,» tegi Milla valiku enda jaoks lihtsaks. «Loodan, et läks õigele inimesele,» ütleb ta.

Milla avaldab, et tegutseb vabatahtlikuna vähiravifondis Kingitud Elu ning on seal inimesi aidanud juba kuus aastat.

Proua postituse all edastatakse talle palju kiidusõnu. «Haruldane inimene. Suur tänu, et olete olemas,» ütleb üks. «Nii hea on vaadata, et headus pole otsa saanud,» sõnab teine. «Hea inimene, et aitate!»