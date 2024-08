VIDEO «Aknast oli tol hetkel nullilähedane nähtavus!» Vaata, kui tugevat vihma sadas Türil

Türi elanik Sirle postitas Facebooki gruppi «Ilmahuvilised» video tugevast vihmasajust Türil. Video salvestas ta laupäeva, 10. augusti õhtul kell 18.17. Sadu kestis Sirle sõnul lühikest aega, ent oli väga intensiivne.

Teine Türi elanik Aivi ütleb, et sadu oli tema kodu juures nii tugev, et aknast välja õieti ei näinudki. «Aknast oli tol hetkel nullilähedane nähtavus. Aga mu põnn jälle pöördes, et nii palju vett ja nüüd jookseb lompides,» lisab ta.

Kommenteerijad Eesti eri paigust ütlevad, milline on ilm nende kodukohas. «Otepääl päike särab, päeval üks sabin tuli vihma,» ütleb üks. «Tõstamaal on kuulda juba müristamist,» sõnab teine. Päikeseline on ka Valgas, Võrus ja Viru-Nigulas. Tartus paistab samuti päike, kuid möllab tugev tuul.

Keskkonnaagentuuri sõnul on 11. augusti öösel pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, sekka võib tulla rahet. Puhub edela- ja läänetuul 6–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, äikesepilvede all võib olla veelgi tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 10–15, rannikul kuni 18 kraadi.

Pühapäeva päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu, võib tulla ka rahet. Puhub edela- ja lääne-, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 16–20 kraadi.