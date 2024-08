VIDEO Võrumaa loomatalus käis siil munavargil

«Siis, kui arvad, et varesed käivad munavargil,» on loomaaed kirjutanud Facebooki klipi juurde.

Videot, kus siil üritab oma hambaid munasse lüüa, kuid ebaõnnestub, on paari päevaga on vaadanud üle 240 000 inimese. «Meil käis ka üks päev Siil kanakuudis ja mina arvasin, et kana toiduga maiustamas. Vist sain petetud,» sõnab üks kommenteerija. «Meil vanemal jäi siilist varganägu kanaauku kinni, kuna oli munadest nii paksuks söönud,» jagab tiene.