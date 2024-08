Näitleja Pille Pürg meenutab aasta aega tagasi lahkunud Ita Everit: ta oli nähtus

«Juba aasta ilma Itata. Või kui palju aastaid hoopis Itaga. Kui palju ilusaid emotsioone – sügavust, pisarateni nalja ja inimlikke tugevusi ja nõrkusi. Ita Ever ei olnudki nagu inimene, ta oli NÄHTUS,» mõtiskleb Pürg. «Selliseid naisi ei anta väikesele rahvale palju, aga hea, et üldse anti ja nii pikalt. Ita oli kogu aeg olemas ja on ning jääb edaspidi. Kõigile, kel oli au temaga ühel ajal elada, koos töötada või olla lähikondne või olla lihtsalt eestlane. Aitäh, hea Ita, kõige eest!»

«Aasta on möödas, aga see valus päev mitte. Lennake kõrgelt, vaadake ikka, kas on midagi «ninnakargavat» ja midagi, mis on priima. Nagu olite Teie – üks ja ainus ITA EVER! Sügav tänutunne ja kummardus,» ütleb Pürg.