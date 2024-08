EI VÕI OLLA! Kuulus Londoni kaubamaja alustas juba jõuluasjade müügiga

Londonis asuva maineka Harrodsi kaubamaja jõulupood avati juuli lõpus, mil jõuludeni oli aega viis kuud. Jõuluasjade müügi alustamine keset suve, mil ka Inglismaal valitseb kuumalaine, võib näida kentsakas. Kuid Harrodsi kaubamajas teatakse, et kui tahta jõule tähistada täiuslikult, tuleb selleks hakata valmistuma juba varakult.

«Kui vara on liiga vara?» küsitakse artiklis, mis avaldatud väljaandes Secret London . Harrods on aastakümneid pakkunud oma jõulupoega palju silmailu ning rõõmsaid elamusi nii suurtele kui väikestele. Jõulukauplus, mida kutsutakse ka Jõulumaailmaks, asub kaubamaja keldrikorrusel. Igal aastal avatakse kauplus võrdlemisi vara. Sel aastal aga avati jõulusõprade paradiis juba 26. juulil – täpselt viis kuud enne jõule.

Miks algavad jõulud Harrodsis nii vara?

Pole kahtlustki, et paljud peavad keset suvekuumust jõuluasjade hankimist naeruväärseks. Kuid jõulupoe varajasel avamisel on strateegiline põhjus. Nii saavad ka suvel Londonit külastavad turistid Harrodsi legendaarset jõulumaailma uudistama tulla. Kauplusest leiab kõike, mis vajalik täiusliku jõulumeeleolu loomiseks – alates maiustustest lõpetades suurejooneliste kaunistustega. Kõige säravam täht on aga Noah, 2024. aasta Harrodsi jõulukaru oma armsa kampsikuga.