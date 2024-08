«Kas peaksin tulema kell neli hommikul?» Tollikontrolli uus kord tekitab Narva piiriületajates muret

Neljapäeval kirjutas Postimees, et täielik tollikontroll tõi Narva piiripunkti üüratu järjekorra. Narva piiripunkti juht sõnas, et piiriületajatel tuleb nüüd arvestada ka sellega, et Narva tuleb ööbima jääda, vahendab Põhjarannik. Narva piiripunkt on jätkuvalt avatud kella 7–23. Tuleb arvestada, et kell 23 piiripunkt suletakse ning kui inimesed ei jõua piiri ületada, siis tuleb neil endale valmis vaadata ööbimiskoht.