KEDA ON OODATA? Käivad kõlakad, et Pariisi suveolümpiamängude lõppvaatus saab olema staariderohke

Kui olümpiamängude avamistseremoonial astusid üles Põhja-Ameerika staarid Lady Gaga ja Céline Dion, siis lõputseremoonia keskmes on kaks ikoonilist Prantsuse bändi – Phoenix ja Air, kinnitas sündmuse tegevdirektor Thierry Reboul intervjuus Variety -le.

Nagu avamisel, on ka lõputseremoonia üksikasjad ja teised esinejad Pariis 2024 korralduskomitee poolt hoolikalt varjatud. On siiski teada, et mitmetunnine etendus, mis kannab nime «Rekordid», toob lavale üle saja esineja, sealhulgas akrobaate, tantsijaid ja tsirkuseartiste, pakkudes unustamatut visuaalset ja emotsionaalset vaatemängu.