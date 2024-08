VIDEOKLIPP Urmas Sõõrumaal avanes olümpia tennisematšil erakordne võimalus: olin õigel ajal õige koha peal

«Ma tunnen Djokovici 15 aastat ja tema venda Markot tunnen hästi,» avaldas Sõõrumaa. Rääkides tribüünil valdanud emotsioonidest, nentis Eesti Olümpiakomitee president, et üks asi on medali võitmine, teine aga riigi nimel võidu toomine. «See on äge asi!»

Kuidas õnnestus aga Sõõrumaal tenniseässale sedavõrd lähedal istuda? «Ma tegelt pidin natuke tagapool istuma, seal pidi istuma Serbia president,» avaldas Sõõrumaa. Kuna see koht oli aga päikese käes, paluti väidetavalt kohti vahetada nii, et president saaks varjus istuda. «Nad palusid, et kuulge noored mehed, äkki tulete päikse kätte, et ma, vana mees, lähen sinna varjukülge,» meenutas Sõõrumaa presidendi öeldut. «Kui mäng pihta hakkas, lükati muidugi suur katus, nii et ka mina olin päikse varjus,» rääkis ta naerdes.