«Kuu aega tagasi sai suusoojaks öeldud, et tahaksin kunagi vestlusõhtu teha. Rääkisin sellest isegi oma kolleegide ja lähimatega, aga nagu ikka, aega nappis, et kõike korraldama hakata…» kirjutab «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust sotsiaalmeedias.

«Ja justkui keegi oleks mu soovi kuulnud...võttis minuga ühendust Viljandi Park Hotell, üks minu lemmikhotelle Eestis, ja küsis, et kas ma oleksin nõus vestlusõhtu korraldama nende juures Ormissoni restoranis, mis on samuti üks mu lemmikumaid kohti.»

Gerthrud Tarto Viljandi Park Hotellist ütleb, et selletaoline vestlusõhtu toimub nende hotellis esimest korda. «Tavaliselt on meil olnud eriõhtusöögid veinide või muu säärasega. Aga Viljandi on mõnus linn ja Katrin on meil siin suhteliselt tihe külastaja olnud ka varem. Kuna me siin majas teda ja tema saateid fänname, siis otsustasime temaga ühendust võtta,» sõnab Tarto.