VIDEO Lahku läinud tennisistid pidid olümpial koos mängima ja siis juhtus midagi

Meedia spekuleeris enne matše duo suhteolukorra üle. Paar toetus mängudes üksteisele ja nende keemia oli väljakul sama hea kui varem. Siniaková rääkis aga korduvalt meediale, et tema ja ta mees on pärast nelja aasta pikkust kooselu lahku läinud ning nende koostöö on vaid professionaalne.