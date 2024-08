Kregor Zirk tegi pärast olümpiat tähendusrikkad tätoveeringud

Tähelepanelikumad spordisõbrad on ilmselt märganud, et ujuja Kregor Zirgi keha katavad mitmed huvitavad tätoveeringud.

«Olümpiarõngad ja see temaatika on mulle kogu aeg sümpatiseerinud, aga ma ei tahtnud ainult olümpiarõngaid tätoveerida. Seega lasin seljale teha Tokyo mängude logo, millele on sisse disainitud Jaapani lained,» rääkis Zirk mõni aeg tagasi Postimehele, avaldades, et tätoveeringute armastus sai alguse kolm aastat tagasi Tokyo olümpiast.

Tänaseks on sportlase roietel ujumispükste- ja prillidega Bart Simpson ning paremal käel puu ja juured ning reisimist tähistavad kaks lennukit. Zirki käele on tätoveeritud ka koordinaadid, mis viitavad ta maakodule. «See on koht, kuhu lähen, kui tahan ennast muust maailmast välja lülitada,» avaldas Zirk.

Ka Pariisi olümpial nentis Zirk, et plaanib kindlasti ka midagi selle mälestuseks tätoveerida.

Nüüd avaldas ujuja, et tegi juurde kaks kehakaunistust. «Üks tätoveering on croissant. See on Pariisiga seoses jah ja mul taga on postmark [Eiffeli torn],» kirjutab TV3 portaal.

31.07.2024, olümpiamängud Pariisis. Meeste 200 m liblikujumise finaal. Kregor Zirk. Foto: Tairo Lutter / Postimees