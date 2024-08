«Nad mainisid Eestit!» Briti parlamendiliikme skandaalne väljaütlemine pani sotsiaalmeedia kihama

«I want these f*cking Estonian retards out of my flat now («Ma tahan, et need kuradi Eesti värdjad mu korterist kohe kaoks» – toim),» kirjutas Edwards nüüdseks kustutatud postituses. BBC andmetel pärineb Twitteris (praeguse nimega X) tehtud postitus aastast 2009. Edwards on postituse eest ka vabandust palunud.