Pingeline õhtu Riia kasiinos võttis sisulooja Natalja Zjuzkova jaoks õnneliku pöörde

Zjuzkova ütleb, et tol õhtul valitses kasiinos veidi kummaline atmosfäär. «Me vist ei meeldinud neile,» tunnetas sisulooja kasiino töötajate suhtumist, kuna ühel hetkel tuldi tema ja tema kaaslasega tüli norima, kuigi nad vaid nautisid šampanjat ja mängisid kaarte. «Lõpuks arvati, et me petame kasiinot vist, kuigi ilmselgelt me ei teinud seda,» ütleb ta. «Me isegi ei olnud väga plussis ega midagi, vaid pigem olime rohkem raha sisse pannud kui võitnud.»