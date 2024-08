VIDEOTERVITUS Saksa hittsarja «Mägidoktor» peaosalised tervitavad uue hooaja eel eestlasi

«Mägidoktor» on üks Saksa televisiooni edukamaid ja kauem eetris olnud telesarju. Peategelane doktor Martin Gruber, keda kehastab Austria näitleja Hans Sigl, on üks populaarsemaid saksa keelt kõnelevaid filmi- ja teatrinäitlejaid. Koos ekraanipartneri Mark Kelleriga, kes mängib sarjas doktor Alexander Kahnweilerit, saatsid nad Eesti fännidele erilise videotervituse. Näitlejad avaldasid tänu ja rõõmu selle üle, et sari on Eestis sooja vastuvõtu leidnud, ning lubasid, et uued osad pakuvad vaatajatele veelgi rohkem põnevust ja emotsioone.