PALJU MAKSAB? Teine katse! Riigi Kinnisvara pani Nõmmel asuva president Rüütli maja uuesti müüki

2. augustil avaldas Riigi Kinnisvara AS uue kuulutuse ning sedakorda läks maja müüki hinnaga 526 500 eurot, mis tähendab, et algset hinda langetati 10 protsenti. Ka tagatisraha vähendati. Praegu tuleb tagatisrahana maksta 10 000 eurot varasema 25 000 euro asemel. Käibemaksu hinnale ei lisandu.

Kinnistu suurus on 3469 ruutmeetrit. Kõrghaljastusega kinnistul asub kahekorruseline kivimaja netopinnaga 298,1 ruutmeetrit. Kinnistu on privaatne ja aiaga piiratud, hoovis asuvad lisaks muruplatsidele kõrged männid ning erinevad ilupõõsad. Autovärav on puldiga avatav. Kokku on majas seitse tuba, hoone vajab kapitaalremonti.