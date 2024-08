Soomlane Jouni Ranta müüs aastakümneid võltskunsti ja teenis miljoneid: keegi ei pannud kätt ette

Jouni Ranta on Soome ajaloo suurima kunstikuritegevuse taga. Ranta müüs 1980. aastatest alates tohutul hulgal võltskunsti, öeldes, et need on Soome tuntud kunstnike Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) ja Eero Järnefelti (1863-1937) originaalteosed. Enda hinnangul müüs ta ligi tuhat võltsteost ja teenis miljoneid.