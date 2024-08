Kentsakal moel kaotanud Prantsuse teivashüppajale pakuti pornodiili

Prantsuse teivashüppaja Anthony Ammirati, kelle olümpiaunistused purustas tema meheau, on saanud netisensatsiooniks ning on nüüd ka ise juhtunu üle sotsiaalmeedias nalja visanud. Lisaks on mehele pakutud kopsakat summat, et too end täiskasvanutele mõeldud lehel letti laoks.