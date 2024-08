KAE JÄRGI Tuntud laulja Heleza näitab Botoxi tulemusi

26-aastane muusik ja sisulooja Heleza ehk Helena Põldmaa rääkis sotsiaalmeedias, kuidas Botoxi süstimine muutis ta elu. Tänu sellele, et ta on käinud paar aastat Botoxi süste tegemas, on ta lahti saanud ühest suurest murest, mis segas ta elukvaliteeti. «Botoxi süstid ei tähenda, et see peab olema ilmtingimata iluprotseduuridega seotud, vaid süstiga saab muid probleeme ka lahendada,» kommenteerib lauljatar ELu24-le.