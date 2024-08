ELU25 Juku-Kalle Raid: VAATA VIDEOT! Kes joodeldab Eesti põhjarannikul?

Melanie, olete parim joodeldaja, keda ma eales kuulnud olen. See tuleb teil nii loomulikult välja, et tekib küsimus, kas õppisite enne rääkima või joodeldama?

Suur tänu komplimendi eest. Joodeldamine on tõesti minu suur kirg ja alustasin umbes 4-aastaselt. Samas ei pea ma joodeldamist ilmtingimata võistluseks. Joodeldamine on minu jaoks elustiil ja seepärast seob see mind nii paljude erinevate inimestega siin maailmas.

Olete veel noor lauljatar, kui kaua olete juba joodlikuninganna tiitlit kandnud?

Oh, ma ei annaks endale kunagi seda tiitlit. Häid joodeldajaid on nii palju ja minu meelest on nii ilus ja oluline, et me aktsepteerime ja tähistame joodeldamise erinevaid liike ja nüansse võrdselt.

Juunis nägid Šveitsi turistid Käsmus meie festivali reklaambannerit koos esinejate nimedega ja ei suutnud ära imestada, et väikeses Eesti külas esineb nende riigi parim bänd. Ma arvan, et Šveitsis, Austrias ja Saksamaal ei möödu ükski suur festival ilma Oesch`s die Drittenita? Kui palju kontserte on teil olnud võimalus mängida väljaspool seda piirkonda?

Nii kena. Olen väga õnnelik ja ka tänulik, et oleme saanud Oesch`s die Dritteniga mängida nii paljudel väikestel ja suurematel festivalidel Alpide piirkonnas ja eriti Šveitsis. Isegi pärast 27 laval oldud aastat hindame väikseid kontserte pereringis sama palju kui suuri festivale. Kontrast teeb selle kuidagi sümpaatseks. Ja nii on muusika meid viinud ka Prantsusmaale, Itaaliasse, Iirimaale, Soome, USA-sse, Hiinasse ja mujalegi.

Kas teadsite varem midagi Eestist või eesti muusikast?

Meie 2011. aasta Soome kontserdireisil andsime ühe kontserdi ka Tallinnas. Publik oli väga avatud ja joodeldamise vastu näidati üles suurt huvi. See meeldis mulle väga. Mulle meeldivad teie värvilised rahvarõivad ja see, et teie rahvamuusika on nii mitmekesine ja elav. Loodan kuulda palju teie rahvamuusikat, kui Eestisse tuleme.