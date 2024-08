24-AASTANE MILJONÄR Teivashüppaja Armand Duplantis sai maailmarekordiga olümpiakulla eest kopsaka raha

WA on esimene spordiliit ajaloos, mis jagab olümpiamängudel rahalisi auhindu. Rootsi olümpiakomitee ja Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK ei anna aga Pariisi oümpivõitjatele midagi.

«See ei tundunud isegi reaalne. Just nagu oleksin olnud oma kehast väljas. Lapsest saati oli mu unistus murda olümpial maailmarekord. Tegin seda oma karjääri kõige pöörasema rahva ees,» kommenteeris Duplantis pärast võistlust.

WA ei maksa olümpiamängude maailmarekordi eest eraldi auhinda. Duplantise taskutes on ikka palju rohkem sahinat kui ainult kullaboonus, sest hinnangute kohaselt on 24-aastane sportlane miljonär. Superstaar on sõlminud mahlased lepingud spordivarustuse hiiglase Pumaga ja energiajookide tootja Red Bulliga. Nad annavad Duplantisele tohutuid boonuseid.