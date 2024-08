Karel Tilga viraalseks läinud kukkumisvideost: kui terve internet minu üle naerab, siis...

🇫🇷🇪🇪 | Estonian athlete Karel Tilga missed his attempt in the pole vault. #Paris2024 pic.twitter.com/Z0CBv7gXSn

Kolmapäeva hommikul sõnas Tilga Kanal 2 «Olümpiastuudios», et see klipp teeb talle isegi pisut nalja. «Objektiivselt vaadates on muidugi naljakas, aga tribüünilt vaadanud emale ja isale kindlasti mitte. Aga kui mõelda, et tavaline inimene, kes ei vaata sporti, kellel puudub kontekst, et me oleme kümnevõistlejad, seitse ala läbi valuvaigisite ära teinud ja siis nad näevad esimese asjana seda... see on päris naljakas tegelikult.»