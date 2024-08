KLÕPS Kethi Uibomägi paljastas killukese oma salapärasest kallimast

«Okei, mu mees motikal on ikka hot vaatepilt,» jagas Kethi Instagrami story'des fotot oma salapärasest kallimast.

«Oleme päris kaua aega koos olnud,» rääkis Kethi oma uuest suhtest tänavu kevadel. «See on meie mõlema teadlik valik, ta ei ole tuntud inimene ja nii me oleme kokku leppinud,» lisas naine, et oma elukaaslast ta ei varja, kuid ei plaani oma eraelu avalikkusega siiski rohkem jagada.