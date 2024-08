Ehitajate teel sõitis auto otsa elektritõukeratturile

«BMW-l on esiklaas katki,» kirjutatakse Facebooki gruppi EZ-дуны! postitatud foto juures, kus on kirjas, et õnnetus juhtus Ehitajate teel suunaga Kadaka tee poole.

Teiseski samasse Facebooki gruppi tehtud postituses kirjutatakse, et mõlemad sõidurajad on suletud ning kohal on kiirabi ja politsei.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov sõnab, et politsei sai teate kell 18.36, et Mustamäel Ehitajate teel on sõiduauto BMW juht sõitnud otsa ülekäigurajal renditud elektrilisel tõukerattaga teed ületanud 22-aastasele naisele.

«Kiirabi toimetas naise haiglasse. Sõidukit juhtinud 34-aastane mees oli kaine ja tema viga ei saanud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel,» sõnab PPA pressiesindaja.