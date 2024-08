FOTOD JA VIDEO Väntorelite suvepäevad tõid Tartu tänavaile uhked pillid nii Mehhikost kui Jaapanist

Viimasel ajal on Eestis väntorelite arv kasvanud ning teadaolevalt on praegu kuus-seitse pilli. Rohkem väntoreleid on säilinud Skandinaavias ja mujal Euroopas, kus on ka pikaaegsem mängimistraditsioon. Põlvkondade järjepidevuse tagavad noorema generatsiooni väntorelimängijad.