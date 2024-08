«Kõik tiblad mutta tampida ei ole meil probleem» – just see lause ärritas Jaana Toomi, kes esitas laulusõnade muutmiseks arupärimise Kaitseliidu ülemale Ilmar Tammele. Toom tõi välja, et nii Eesti õigekeelsussõnaraamatu kui ka Liisi Laineste uuringu järgi tähendab sõna «tibla» «venelast» ja sõna tähendus on halvustav.