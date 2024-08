PÄEVAHOROSKOOP 6. august: Kaljukits peaks olema rahaasjades ettevaatlik, Veevalaja võib kohata muljetavaldavat isikut

Sead uusi eesmärke oma huvidest lähtuvalt. On oht, et oled seejuures enesekeskne ja jätad teiste vajadused piisava tähelepanuta.

Hea aeg organiseerimiseks, uute projektide käimalükkamiseks. Sul on head plaanid ammu olemas, vii need nüüd reaalselt ellu!

Mingil üritusel võid kohtuda inimesega, kelle mõttekäigud on õige tavatud. See on õpetlik, ta avab mõnes mõttes sinu silmad.

Nii sina ise kui ka need, kellega kokku pead puutuma, võivad vigu teha või midagi ära unustada. Alusta ettevõtmisi aegsasti, et hilinemist vältida.

Oled julge ja ettevõtlik. Aeg on soodne selleks, et projektid, mis on hästi ette valmistatud, käima lükata. Edusammud on kiired tulema.