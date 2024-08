VIDEO Pariislased uudistavad Eesti kunstniku Robin Nõgisto näitust: inspiratsioon tuleb kindlasti Eestist

Kanal 2 saatejuhi Roald Johannsoniga vestelnud eestlanna Kati Kull ütleb, et ta on Pariisis elanud üle kümne aasta ja töötanud siinsetes galeriides. «Väga suur soov on kogu aeg olnud näidata Eesti kunsti ja tuua see siia Pariisi rahvusvahelisele publikule nägemiseks,» ütleb ta.