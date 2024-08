VAIMUKAS KUULUTUS «Teeme talle Tinderit!» Kohev kukk Heldur otsib uut kodu

«Tal on pisike hea süda, aga kuna see on nii pisike, pole me teda veel ise üles leidnud. Aga ehk läheb sul paremini. Sellegipoolest pakub Heldur rohkelt rõõmu, sest loodus on talle kinkinud vägeva temperamendi. Tema kohmakat iseloomu heastab kena välimus, millest ta ise vägagi teadlik on. Nii võid talle andestada mõned kuriteod, kui näed tema pehmet karva tuule käes lehvimas,» kirjutab kuke praegune omanik.